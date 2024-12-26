Суд Петербурга назначил работы серийному лжеконтролеру, обманувшему пассажирку автобуса

Прокуратура Петроградского района Петербурга добилась наказания для Алексея Семенова, который был признан виновным в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ), об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Суд установил, что инцидент произошел в июне у станции метро "Чкаловская". Семенов надел синюю форму, напоминающую одежду контролеров, и взял с собой прибор, похожий на валидатор. Зайдя в автобус маршрута № 14, он подошел к женщине и сделал вид, что сканирует ее проездной билет. После этого он сообщил пассажирке, что из-за отсутствия фотографии на проездном она лишается права пользования проездным на год.

Испуганная женщина передала "контролеру" 3,5 тысячи рублей якобы в качестве штрафа. В ходе суда Семенов полностью возместил ущерб, а потерпевшая заявила, что прощает его. Суд назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Стоит отметить, что Семенов не первый раз притворяется контролером. Год назад этот же мужчина провел точно такую же схему, но в автобусе № 31. Также этот же Семенов представлялся сотрудником Госавтоинспекции в сентябре. Тогда он увидел, как пенсионерка переходит дорогу в неположенном месте и "оштрафовал" ее.

Фото: ЗАКС.Ру