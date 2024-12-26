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Новости 15:17

Суд Петербурга назначил работы серийному лжеконтролеру, обманувшему пассажирку автобуса

фото ЗакС политика Суд Петербурга назначил работы серийному лжеконтролеру, обманувшему пассажирку автобуса

Прокуратура Петроградского района Петербурга добилась наказания для Алексея Семенова, который был признан виновным в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ), об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Суд установил, что инцидент произошел в июне у станции метро "Чкаловская". Семенов надел синюю форму, напоминающую одежду контролеров, и взял с собой прибор, похожий на валидатор. Зайдя в автобус маршрута № 14, он подошел к женщине и сделал вид, что сканирует ее проездной билет. После этого он сообщил пассажирке, что из-за отсутствия фотографии на проездном она лишается права пользования проездным на год.

Испуганная женщина передала "контролеру" 3,5 тысячи рублей якобы в качестве штрафа. В ходе суда Семенов полностью возместил ущерб, а потерпевшая заявила, что прощает его. Суд назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Стоит отметить, что Семенов не первый раз притворяется контролером. Год назад этот же мужчина провел точно такую же схему, но в автобусе № 31. Также этот же Семенов представлялся сотрудником Госавтоинспекции в сентябре. Тогда он увидел, как пенсионерка переходит дорогу в неположенном месте и "оштрафовал" ее.

Фото: ЗАКС.Ру


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