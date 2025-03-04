На подготовку стройплощадок новых станций метро потратят почти 800 млн рублей

"Метрострой Северной столицы" ищет подрядчика, который за почти 800 млн рублей подготовит стройплощадки для новых станций коричневой ветки метро Петербурга, информация об этом появилась на сайте госзакупок 4 марта.

Согласно техническому заданию, утвержденному городскими властями, подрядчик выполнит комплекс работ по инженерной подготовке территории и подключению строительных площадок к инженерным сетям.

Проект охватывает участок от станции "Путиловская" до станции "Каретная", включая также станции "Заставская", "Боровая" и "Броневая". В документе сказано, что "Каретная" разместится на набережной Обводного канала, "Заставская" – в районе Ташкентской улицы, "Боровая" появится на Лиговском проспекте, а "Броневая" на Благодатной улице. Шахты у этих станций будут располагаться либо на этих же улицах, либо на близлежащих.

На строительных площадках предусмотрены работы по подключению к системам водоснабжения, электроснабжения и связи. Генподрядчик обязуется ежемесячно оплачивать выполненные этапы, а также осуществлять гарантийное удержание в размере 5% от стоимости работ. Строительство новых станций рассчитано до 2025 года.

Напомним, что компания "Возрождение" выиграла конкурс на благоустройство вестибюлей строящихся станций "Юго-Западная" и "Путиловская". Ранее эта же компания занималась благоустройством станции "Горный институт".

Фото: ЗАКС.Ру