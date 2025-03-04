Бельский назвал претендентов на звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга"

Председатель законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 4 марта в своем Telegram-канале назвал имена претендентов на звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". Из пяти человек трое возглавляют организации ветеранов Великой Отечественной войны. Еще двое: генерал-майор авиации и заслуженный работник культуры.

Так, получить звание почетного гражданина города в 2025 году сможет председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, ветеран Великой Отечественной войны Зиновий Меркин, председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова, а также глава Совета ветеранов-однополчан Ленинградской Армии Народного ополчения Екатерина Тутурова и президент "Санкт-Петербургского библиотечного общества" Зоя Чалова.

Согласно действующему законодательству, Заксобрание должно выбрать почетных граждан на закрытом заседании перед Днем основания Петербурга. В 2025 году предшествующее этому дню заседание должно пройти 21 мая. Отметим, формально звание могут получить все пять претендентов. Вручение знаков почетным гражданам проходит 27 мая, в день основания города. Знаки вручают губернатор и спикер парламента.

Почетные граждане имеют право на ряд социальных льгот. Например, бесплатный проезд в общественном транспорте и ежемесячные выплаты. Также они могут рассчитывать на безотлагательный прием у первых лиц города: главы Петербурга, председателя ЗакСа и других чиновников.

В 2024 году звание почетного гражданина города получили врачи Дмитрий Гранов и Эдуард Айламазян, а также джазовый музыкант Давид Голощекин. Как проходила церемония - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру