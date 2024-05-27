В Мариинском дворце вручили знаки почетным гражданам

Фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В ротонде Мариинского дворца губернатор Александр Беглов и спикер парламента Александр Бельский 27 мая вручили знаки почетных граждан. В 2024 году звание присвоили врачам Дмитрию Гранову и Эдуарду Айламазяну, а также джазовому музыканту Давиду Голощекину. Впервые список почетных граждан пополнился сразу тремя именами. Как это было - в материале ЗАКС.Ру.

Традиционно в день основания Петербурга, 27 мая в Законодательном собрании проходит вручение почетных знаков жителям города, которым присвоено звание почетного гражданина. В 2024 году впервые ими стали сразу три человека. Раньше парламент не мог выбрать более двух человек. Сегодня почетные звания получили медики Эдуард Айламазян и Дмитрий Гранов, а также джазовый музыкант-мультиинструменталист Давид Голощекин. Их портреты в скором времени появятся в галерее почетных граждан в Мариинском дворце.

Как и всегда, церемония проходит в присутствии всех видных политических деятелей города. Почетные граждане получили знаки из рук губернатора Александра Беглова и спикера парламента Александра Бельского. Справа от главы города стояли депутаты Заксобрания, а слева члены правительства Петербурга, чиновники Смольного, а также представители силового блока и депутаты Госдумы. Среди гостей мероприятия были почетные граждане прошлых лет, общественники, представители религиозных конфессий, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. На прошлогодней церемонии бывший губернатор Матвиенко не присутствовала. СМИ писали, что у нее в прошлом был конфликт с певицей Эдитой Пьехой, которой в 2023 году присвоили звание почетного гражданина.

Из депутатов Госдумы встречу посетили Михаил Романов, Виталий Милонов, Александр Тетердинко и Елена Драпеко. Бывший спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, который сейчас занимает депутатское кресло на Охотном ряду, сегодня отсутствовал.

Губернатор Беглов поблагодарил тройку почетных граждан за служение городу. Также он поделилися личной историей, обращаясь к джазмену, основателю Государственной филармонии джаза Голощекину. Оказалось, что в юности глава города хотел играть джаз.

- Окончив музыкальную школу по классу аккордеон, вместо того, чтобы играть те мелодии, которые учили в школе, я старался играть джаз. У меня, может быть, не очень хорошо это получалось, но я старался, - рассказал Беглов.

Двое других почетных граждан связаны с медициной. Заслуженный деятель науки Эдуард Айламазян - специалист в области акушерства и гинекологии, а его коллега, также заслуженный деятель науки России, Дмитрий Гранов - хирург, трансплантолог, специалист в области гепатологии и лечения злокачественных опухолей печени. В 2011 году парламент присвоил звание почетного гражданина Анатолию Гранову, отцу почетного гражданина этого года Дмитрия Гранова.

- Сегодня мне правда неловко. Передо мной две легенды: медицинская легенда, культурная. Анатолий Михайлович тоже внес огромный вклад, думаю, он сейчас видит нас и, может быть, поднимет рюмку нектара. Имеет право. У меня, честно говоря, нет особых талантов. Если честно, я всегда в футбол хотел играть. За родную команду, за "Донецкий шахтер", - скромно признался Гранов перед собравшимися.

Почетные граждане Петербурга получают ежемесячные выплаты, а также ряд других привилегий. Например, бесплатный проезд в общественном транспорте, а также право на безотлагательный прием у высшего должностного лица и других чиновников.

Всего в 2024 году было подано семь кандидатур на звание почетных граждан. Среди них был заслуженный тренер, дзюдоист Василий Шестаков, который известен тем, что он был спарринг-партнером Владимира Путина. Перед голосованием он отозвал свою заявку.

































































Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, Константина Ленькова