В Петербурге начнут производство алкозамков для каршеринга

Серийное производство автомобильных алкозамков для каршеринговых компаний планируют запустить в Петербурге в этом году, об этом 4 марта сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Глава ведомства Александр Ситов посетил производственную площадку "Лазерные системы", где показали подобные алкозамки. Новые устройства должны будут блокировать зажигание автомобиля каршеринга при обнаружении паров алкоголя. Разработка использует инновационную оптическую спектроскопию, уточняют в комитете.

Предполагается, что спрос на оборудование возникнет не только среди каршеринговых сервисов, но и в городском транспорте. К тому же петербургская компания уже оснащает предприятия нефтегазовой и металлургической отрасли алкорамками.

Напомним, что в февраля начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин выступил с докладом перед Законодательным собранием города. В своем докладе он уделил время арендованным самокатам и каршерингу. По его словам, за год количество ДТП с участием арендованного транспорта увеличилось на 17 %. Подробнее – в материале ЗАКС.Ру.

Фото: пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга