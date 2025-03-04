ГД приняла закон о соединении уголовных дел при выявлении нового преступления

Государственная дума на пленарном заседании приняла закон, который позволяет соединять уголовные дела при выявлении нового преступления в ходе предварительного расследования, об этом 4 марта пишет ТАСС.

Новая статья 153.1 УПК РФ регулирует процедуру возбуждения и соединения уголовных дел, если в ходе расследования становится известно о совершении нового преступления, отнесенного к подследственности того же органа. Следователь или дознаватель могут без выделения материалов в отдельное производство возбудить уголовное дело, которое затем соединяется с основным.

В пояснительной записке отмечено, что новый порядок должен будет ускорить процесс расследования дел.

Напомним, что член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что надеется, что к 8 Марта будет принято решение о помиловании осужденных женщин, как это было сделано к Международному женскому дню в 2024 году.

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