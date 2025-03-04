Бельский поддержал расширение льготы на автомобили опекунов инвалидов

Председатель Заксобрания Александр Бельский высказался в поддержку законопроекта о расширении действия закона об освобождении от транспортного налога одного из опекунов инвалида с детства в своем Telegram-канале 4 марта. Льготу планируют распространить на автомобили иностранного производства, проект находится на стадии рассмотрения.

"На мой взгляд, инициатива резонная. При всём акценте на отечественные авто иномарок в городе немало и куплены они уже давно, поэтому лишать часть опекунов льготы неправильно", - прокомментировал идею Бельский.

Сейчас на меру соцподдержки могут рассчитывать только те опекуны инвалидов с детства, признанных судом недееспособными, чьи автомобили были произведены на территории Евразийского экономического союза. ЗакС собирается убрать это требование и освободить от транспортного налога водителей любых машин, иностранных или отечественных, мощность двигателей которых не превышает 150 лошадиных сил или возраст которых больше 15 лет.

Напомним, что проект закона об освобождении от транспортного налога опекунов инвалидов с детства был принят ЗакСом 5 февраля. Однако уже 28 февраля в электронной базе петербургского Заксобрания появился проект поправок о расширении действия льготы на иномарки. Подписи под инициативой поставили депутаты от "Единой России" Валерий Гарнец, Елена Киселева, Павел Крупник, Марина Макарова, Александр Ржаненков и Денис Четырбок, а также глава фракции КПРФ Ирина Иванова и глава фракции ЛДПР Павел Иткин. По подсчетам авторов проекта, под действие льготы попадет 1241 человек.

фото: ЗАКС.Ру