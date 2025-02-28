Новый проект о льготе на автомобили опекунов инвалидов с детства внесен в ЗакС

Инициатива о расширении льгот по транспортному налогу для опекунов инвалидов с детства появилась 28 февраля в электронной базе петербургского Заксобрания. Проект предусматривает изменение городского закона "О налоговых льготах" и продолжает линию по поддержке этой категории автомобилистов.

Сейчас от уплаты транспортного налога избавлен один из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным. Машина при этом должна быть зарегистрирована на опекуна, иметь мощность двигателя до 150 лошадиных сил включительно либо же быть произведенной более 15 лет назад.

При этом для зарегистрированных после начала 2020 года машин действует правило, что льготы предоставляются только на произведенную на территории Евразийского экономического союза технику. Исключения существуют только для родителей или опекунов детей-инвалидов, а также для многодетных родителей или опекунов, в семье которых дети не достигли совершеннолетия или же учатся на очной форме обучения и имеют не более 23 лет от роду.

Представленный проект вносит в список исключений опекунов инвалидов с детства. Таким образом, они смогут получать налоговые льготы на машины, не произведенные странами ЕАЭС.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас в Петербурге насчитывается 2 482 опекуна инвалидов с детства. "Количество граждан, владеющих одним транспортным средством и подпадающих под указанные критерии, предположительно 1 241 человек", — говорится в тексте.

Подписи под инициативой поставили депутаты от "Единой России" Валерий Гарнец, Елена Киселева, Павел Крупник, Марина Макарова, Александр Ржаненков и Денис Четырбок, а также глава фракции КПРФ Ирина Иванова и глава фракции ЛДПР Павел Иткин.

О льготах по транспортному налогу для опекунов инвалидов с детства в ЗакСе заговорили в декабре 2024 года. В частности, Четырбок назвал "нелогичной и несправедливой" практику лишения опекунов поддержки после того, как ребенок с ограниченными возможностями достиг совершеннолетия. В тот раз, однако, речь шла в целом об освобождении их от уплаты транспортного налога на машины старше 15 лет с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Этот проект преодолел первое чтение в конце января, а уже 12 февраля был подписан губернатором. Нынешний проект дополняет ранее принятый закон.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру