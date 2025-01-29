В ЗакСе рассказали, как жить и как водить

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

На заседании депутатов Законодательного собрания 29 января парламентарии неоднократно поднимали тему возраста. Сперва в контексте законопроекта об освобождении опекунов инвалидов от транспортного налога за старые авто, а позже при утверждении меры поддержки для пожилых горожан в виде сертификатов на посещение музеев.

Ответственное потребление от Четырбока

Депутаты Заксобрания в первом чтении приняли законопроект, согласно которому опекунов детей инвалидов с детства освободят от налога на транспортное средства. Норма предусматривает несколько ограничений. Льготу сможет получить только один опекун, а сам автомобиль должен либо обладать мощностью до 150 лошадиных сил, либо быть старше 15 лет. Небольшая мощность двигателя особых вопросов у парламентариев не вызвала - сейчас на рынке достаточно современных автомобилей, которые укладываются в эти рамки. Например, новые XCITE X-CROSS 7, которые выпускаются на петербургском автозаводе, имеют 147 лошадиных сил (отметим, в парламенте уже начали менять автопарк именно на эти авто). Иначе сложилась ситуация с "возрастными" автомобилями. Некоторые депутаты сочли требование к автомобилям-долгожителям несправедливым.

- Все-таки состояние вещи, нашего имущества, в данном случае автотранспорт - это вещь с точки зрения гражданского законодательства, его состояние зависит от того, как к нему относится владелец. Не секрет, что иногда на улицах нашего города мы можем видеть достаточно в хорошем состоянии машины, выпущенные в 60-х и 70-х годах прошлого века. Секрет достаточно прост - это ни какой-то рестайлинг или реставрация, а просто бережное отношение его владельца. Состояния машины в 10 и 15 лет - оно абсолютно разное в зависимости от того, кто владеет и является собственником такого транспорта, - рассказал депутатам Денис Четырбок, который представлял законопроект.

Согласно пояснительной записке, сейчас под требование льготы попадают чуть более тысячи петербуржцев-опекунов. Сумма выпадающих доходов после принятия законопроекта составит 5,6 млн рублей ежегодно.

Секреты долголетия от Сухенко

Другие рекомендации прозвучали из уст представителя губернатора в Заксобрании Константина Сухенко. Сегодня он докладывал о законопроекте, который предусматривает раздачу сертификатов пожилым людям для бесплатного посещения городских и государственных музеев. Ежегодно каждый участник программы "Серебряный возраст" будет получать 1,5 тысячи рублей. Воспользоваться услугой можно будет исключительно с помощью "Единой карты петербуржца". Под действие программы попадают мужчины в возрасте от 60 лет и женщины старше 55 лет. У депутата Алексея Цивилева возник демографический вопрос.

- Мы даем эту льготу на посещение музеев мужчинам в 60 лет, а женщинам в 55. Хотя, по данным статистики, мужчины умирают у нас в среднем по России в 65 лет, а женщины в 75 лет. То есть мужчины умирают раньше, а льготу мы даем позже. Почему мы так мужчин не любим? - спросил Цивилев.

Докладчик пояснил, что подобные значения уже прописаны в пенсионном законодательстве, однако в необходимость такой привязки чиновник углубляться не стал, сославшись на сложившуюся практику. После этого он дал совет, как жить долго.

- Знаете, кто когда умрет - это кто как жизнь свою провел. Надо беречь свое здоровье. Тем мужчинам, которые умирают рано, надо внимательней относиться к своему здоровью. Заниматься физкультурой и здоровым образом жизни. Знаете, это выбор человека, как он проживет свою жизнь, - посоветовал Сухенко.

Напомним, "Серебряный возраст" - это губернаторская программа, направленная на увеличение продолжительности жизни в Петербурге. Для реализации программы в 2025 году из бюджета выделили более 2 млрд рублей. Является ли рекомендация Сухенко частью проекта - не уточняется.

Федеральная повестка городского масштаба

Еще одним событием дня в парламенте стало решение комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ о предварительной поддержке федерального законопроекта о внесении поправок в положения, которые регулируют правила программы комплексного развития территорий. Петербургские депутаты предложили откорректировать Жилищный и Градостроительный кодексы так, чтобы у регионов были полномочия самостоятельно определять, по каким условиям будет реализовываться программа КРТ.

Инициатива появилась еще два года назад, после того, как собственники квартир в "хрущевках" начали массово критиковать закон и требовать его отмены. Их не устраивало, что программа КРТ предусматривала снос панельных домов для строительства нового жилья вне зависимости от состояния "хрущевок". Также они были неудовлетворены предполагаемой географией расселения. Например, из сложившихся спальных районов в отдаленные районы на окраинах. Сейчас действия некоторых положений закона приостановлено - парламент продлил мораторий на реализацию нормы до тех пор, пока требуемые изменения не будут приняты на федеральном уровне.

Предполагается, что петербургскую инициативу на Охотном ряду будут обсуждать на пленарном заседании 18 февраля. Представлять законопроект в Москву отправится Денис Четырбок.



















Константин Леньков / Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру