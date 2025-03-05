Парламент добавил Смольному полномочия по поддержке садоводов и огородников

Законодательное собрание Петербурга 5 марта в третьем, окончательном чтении приняло законопроект, который закрепит за правительством города полномочия по разработке порядка предоставления мер государственной поддержки в сфере ведения садоводства и огородничества, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору.

Проект закона был подготовлен депутатами из фракции "Единая Россия": Всеволодом Беликовым, Александром Ржаненковым и Денисом Четырбоком. Авторы инициативы указали в пояснительной записке, что до сегодняшнего дня в городском законе не было уточнено, какой именно орган государственной власти занимается этим вопросом.

Напомним, инициативу начали рассматривать в середине февраля. Также с недавних пор в правительстве Петербурга появился новый чиновник, который станет курировать работу профильного управления по развитию садоводства и огородничества - вице-губернатор Владимир Омельницкий.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру