ЗакС попросит Файзуллина упростить порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 5 марта приняли за основу проект обращения к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину с просьбой ввести для пожилых петербуржцев беззаявительный порядок получения субсидий на оплату счетов за жилье, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Подобная возможность у пенсионеров была во время пандемии коронавируса.

"Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга просят Вас, уважаемый Ирек Энварович, рассмотреть возможность подготовки проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Раздел 6 Правил, дополнив его пунктами, предусматривающими возможность предоставления субсидии лицам старше 70 лет в беззаявительном порядке", - говорится в обращении.

В своем письме министру парламентарии отмечают, что примерно 30-50% получателей субсидии - граждане в возрасте старше 70 лет. Посещать профильные учреждения они должны раз в полгода. Обращаться в ведомства лично для них тяжелая задача, подчеркивают депутаты. Выступая с трибуны депутат Алексей Цивилев поделился мнением, что сейчас уровень развития цифровых сервисов может позволить оптимизировать эти процессы.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов предложил понизить порог возраста для получения такой "льготы" до 60 лет, чтобы ориентироваться на положения Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. Цивилев ответил, что его предложение реализовать будет сложнее из-за масштабирования выборки.

Сейчас субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают около 129 тысяч человек. Ранее инициативу об упрощении порядка предоставления льготы поддержал председатель парламенте Александр Бельский.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру