Чечина выступила перед депутатами Заксобрания с докладом о муниципалах

Вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина 5 марта представила депутатам Законодательного собрания доклад о результатах работы органов местного самоуправления, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В Смольном Чечина курирует работу профильного комитета территориального развития, который отвечает за взаимодействие с муниципалами. Выступая в парламенте, Чечина заявила о намерениях продолжать отстаивать интересы местного самоуправления.

Свой доклад чиновница начала с состоявшихся в 2024 году выборов и заявления о значительном обновлении составов муниципальных советов. Она также затронула тему уровня узнаваемости муниципалов среди жителей города. Так, по данным опроса, 70% опрошенных знают своих представителей в муниципалитетах, заявила Чечина.

Отметим, сегодня, кроме депутатов Заксобрания в зале присутствовали главы муниципальных образований Петербурга и руководство комитета территориального развития. Также на тему ОМСУ с докладом выступит председатель Совета муниципальных образований, депутат Всеволод Беликов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру