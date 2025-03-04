В среду в ЗакСе пройдет "Час муниципальных образований"

"Час муниципальных образований" пройдет на заседании Законодательного собрания Петербурга 5 марта. Об этом говорится в проекте повестки дня и порядка работы заседания, опубликованном на сайте городского парламента 4 марта.

Ожидается, что на "часе" выступит вице-губернатор Наталья Чечина с докладом об итогах и планах взаимодействия правительства Петербурга с муниципалами. После нее о перспективах развития и совершенствовании деятельности органов местного самоуправления в единой системе публичной власти расскажет председатель Совета муниципальных образований города Всеволод Беликов.

В сентябре 2024 года в 110 муниципалитетах города прошли выборы. Всего в городе избрали более полутора тысяч мундепов. Почти две трети муниципальных депутатов заняли свои места впервые.

Выступающая на "часе" вице-губернатор Чечина с 2023 года курирует деятельность комитета территориального развития. До этого в течение одного года она возглавляла КТР. Среди полномочий комитета числится также развитие местного самоуправления и муниципальной службы. 3 марта губернатор города Александр Беглов подписал постановление, по которому взаимодействие с политическими партиями было передано от КТР администрации губернатора.

фото: ЗАКС.Ру