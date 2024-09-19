Муниципальное оглавление - 2024

Практически все советы муниципальных образований Петербурга провели свои первые заседания в новом составе после подведения итогов выборов. Всего в городе избрали более полутора тысяч мундепов. Почти две трети из них — новички в местном самоуправлении. ЗАКС.Ру рассказывает о ключевых изменениях в руководстве МО.

В Центральном районе сохранить свои места и в советах, и на посту главы округа смогли трое: Денис Тихоненко в МО "Владимирский округ", Павел Дайняк в МО "Литейный округ" и Татьяна Ожогина в МО № 78. В МО "Дворцовый округ" не смогла переизбраться глава предыдущего созыва Мария Бисерова — ее место занял Анатолий Харченко. Также избрали главу в распущенном ранее МО "Лиговка-Ямская". Теперь вместо Вадима Войтановского и Сергея Ильина там будет руководить супруга главного редактора городского издания "Петербургский дневник" Екатерина Смирнова. В соседнем МО "Смольнинское", которое также было распущено, пока главу не избрали. Кто это будет — пока неизвестно, но, вероятней всего, не действующий глава Григорий Ранков. Он не смог одержать победу на выборах. Впрочем, как и в 2019 году.

Сильно изменилось руководство муниципальных образований, расположенных в Петроградском районе. Считается, что на формирование органов местного самоуправления в этом районе в свое время оказал значительное влияние бывший спикер городского парламента Вячеслав Макаров, который ныне заседает в Государственной думе. Предыдущие составы советов депутатов формировались еще при нем в 2019 году. Теперь советы обновились. Так, в МО "Аптекарский остров" главой избрали Екатерину Широкову — главу районного отделения "Единой России". В МО "Кронверкское" — директора Центра социальной помощи семье и детям Петроградского района Игоря Шеревера, а МО "Чкаловское" возглавил сотрудник местной администрации Олег Пантела. В МО "Петровский" стала главой Елена Иванова, заместитель директора детской художественной школы им. И. П. Саутова.

Всего в Петербурге появилось 30 новых глав МО, посчитала "Фонтанка".

Не как в Смольнинском

Одной из точек конфликта на муниципальной карте Петербурга стало МО "Екатерингофский". Предыдущий глава округа Олег Смакотин не стал принимать участие в выборах в муниципалитете, в котором руководит с 2014 года. Как он писал в своем Telegram-канале, он встретился с новоизбранными муниципалами для вручения депутатских удостоверений, а позже ему сообщили, что главой МО избрана замдиректора школы № 280 Татьяна Шмыгун.

"Я попросил направить мне фотографию решения, заверенного либо председателем Территориальной избирательной комиссией 31, проводившей выборы, либо уполномоченным лицом Администрации района. Ведь ни о месте проведения заседания, ни о времени, ни имена тех, кто на нём присутствовал, были ли там все 10 депутатов, как они голосовали (для избрания Главы за кандидатуру должны проголосовать не менее семи депутатов), представившаяся главой Шмыгун ответить не смогла", - написал в своем Telegram-канале Смакотин.

Позже, по словам экс-муниципала, неизвестные пришли в помещение муниципалитета в отсутствие Смакотина и срезали замки на дверях. После такого поворота уже экс-глава не намерен способствовать "передаче дел".

Переехали

Часть депутатов перекочевали из одного муниципального образования в другое, при этом даже не обязательно соседнее. Например, депутат шестого созыва МО "Гагаринское" Александр Мануков теперь возглавляет МО "Сосновая поляна". Отметим, его родственник Тигран Мануков, который до недавнего времени был и. о. главы МО "Звездное", теперь занимает пост заместителя главы МО Марины Ждановой. Также сменила муниципалитет депутат из МО "Ивановский" Лилия Судьина — теперь она возглавляет МО № 72. Один из немногих депутатов от "Новых людей" Юрий Куликов теперь возглавляет МО "Северный". До этого он был депутатом в МО "Поселок Комарово". Куликов стал одним из немногих глав, который избрался не от "Единой России". На эти выборы он шел от партии "Новые люди". Еще из МО "Сампсониевское" на место главы МО "Светлановское" перебрался Михаил Конивец.

Из МА в МО

В нескольких муниципальных образованиях главами стали бывшие руководители местных администраций. Так, в МО "Васильевский" пост занял Дмитрий Иванов. В МО "Город Павловск" так же теперь у руля экс-глава местной администрации Алла Козлова. Перекочевала из местной администрации в муниципальный совет бывшая сотрудница Александра Маневич, которая приняла узды правления у Андрея Степанова. В МО "Поселок Репино" избрали главой Ирину Семенову, которая до этого занимала пост главы местной администрации.

Новые лица

Без новичков среди глав муниципальных образований после этих выборов не обошлось. Так, в МО "Южно-Приморский" главой стала Елена Филлипова, которая на момент избрания была заведующей в подростково-молодежном центре. МО "Гражданка", которое возглавляла справедливоросс Елена Беляева, теперь находится под руководством единоросса Владислава Ванеева, генерального директора АО "Норд-Овощ". На Васильевском острове тоже пара советов обзавелась новичками в МСУ. В МО "Морской" теперь глава Виталий Дуюнов, на момент избрания занимавший должность специалиста по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях в подведомственном учреждении районной администрации, а в МО "Гавань" на место предыдущей главы Нэлли Вавилиной села исполнительный директор Фонда поддержки деловых коммуникаций БРИКС+ Елена Фомина. В "Большой Охте" на пост главы избрали Дмитрия Киселева, заместителя директора по развитию из "Охтинского центра эстетического воспитания".

Кадровая стабильность

Часть районов Петербурга практически осталась с теми же главами муниципальных образований, что и в прошлом созыве. Например, из одиннадцати МО в Курортном районе смена власти произошла лишь в одном. В Колпинском районе тоже пришлось без радикальных изменений. Наталия Чашина по-прежнему остается главой МО "Город Кронштадт". Без труда переназначили главу МО "Дачное" Вадима Сагалаева, который избирается в совет с 2009 года. Николай Кудинов из МО "Финляндский округ" тоже остался на своем месте. Также главами остались родственники депутатов Заксобрания: в МО "Сенной округ" была переизбрана невестка Наталии Астаховой, а в МО "Пискаревка" — дочь Веры Сергеевой.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что муниципальные советы после выборов обновились более чем наполовину. Переизбраться смогли лишь около 600 человек.

фото ЗАКС.Ру