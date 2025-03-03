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Новости 18:51

Смольный перетасовал полномочия по взаимодействию с партиями между чиновниками

фото ЗакС политика Смольный перетасовал полномочия по взаимодействию с партиями между чиновниками

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о перераспределении полномочий между ведомствами Смольного по взаимодействию с политическими партиями. Вместо комитета территориального развития этим займется администрация губернатор. Документ опубликован 3 марта. 

Контроль за выполнением постановления закреплен сразу за тремя вице-губернаторами: Валерием Москаленко, который возглавляет администрацию губернатора, Натальей Чечиной, которая курирует деятельность КТР, а также за Борисом Пиотровским. Последний, напомним, отвечает за работу управления внутренней политики. 

За КТР останутся полномочия по работе с муниципальными образованиями и содействию в реализации полномочий избирательных комиссий, то есть во время проведения выборов. 

Отметим, проект постановления был подготовлен чиновниками Смольного еще осенью 2024 года. В разделе антикоррупционной экспертизы документ появился в ноябре. Похожую идею обсуждали также в сентябре 2023 года. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Москаленко Валерий Николаевич
Пиотровский Борис Михайлович 
Чечина Наталья Валентиновна




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