Госдума поддержала введение минимального балла на ОГЭ для перехода в 10-й класс

На заседании Госдумы 5 марта во втором чтении была принята поправка к законопроекту об эксперименте по особому порядку сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9-м классе. В проекте появился пункт о введении минимальных баллов на ОГЭ для принятия ученика в 10-й класс в 12 регионах страны.

Поправка к экспериментальному законопроекту была внесена на этапе второго чтения. Согласно ей, отбор на программы среднего общего образования осуществляется по результатам ГИА по русскому языку, математике и двум предметам по выбору. Минимальные баллы, которые необходимо набрать на ОГЭ для перехода в 10-й класс, а также перечень учебных дисциплин для приема устанавливают сами регионы.

Эксперимент продлится до конца 2025 года и затронет 12 регионов страны, включая Петербург. Среди остальных 11 регионов числятся Москва, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская, Тюменская области, а также Камчатский край и Краснодарский край, Республика Северная Осетия – Алания и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Изначально законопроект был рассчитан только на введение эксперимента, по которому для получения аттестата необходимо сдать только два ОГЭ – по русскому языку и математике. Однако если учащийся хочет продолжить обучение в 10-м и 11-м классах, он должен будет сдать экзамен по еще двум предметам по выбору.

фото: ЗАКС.Ру