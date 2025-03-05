В МВД зафиксирован некомплект: вакантны 172 тысячи должностей

Число вакансий в системе МВД России за год увеличилось на 33 тысячи и превысило 172 тысячи, об этом 5 марта пишет ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Владимира Колокольцева.

Министр отметил, что кадровый дефицит наблюдается по всей стране, но наиболее острая ситуация сложилась в Приморском крае и Ивановской области, где не хватает 27% личного состава.

Особую тревогу у Колокольцева, по его словам, вызывает отток кадров: 40% сотрудников уходят, не дождавшись выхода на пенсию. Например, в Магаданской области вакантна почти половина мест следователей. В ряде райотделов, включая московские, более половины штатов остаются незаполненными. Колокольцев также подчеркнул, что в России уволился каждый второй участковый.

О том, что количество сотрудников органов МВД сильно падает, говорят не первый год. Например, в августе 2023 года Владимир Колокольцев заявлял, что нехватка полицейских и следователей достигла критического уровня. В мае 2024 года он назвал ситуацию в Москве тяжелой, так как некомплект участковых составлял 75%.

Напомним, что две недели назад с докладом в Законодательном собрании выступал глава ГУ МВД России по Петербургу и ЛО Роман Плугин. Тогда депутаты Дмитрий Павлов ("Новые люди") и Марина Шишкина (СРЗП) подняли вопрос нехватки кадров в полиции, особенно участковых. Плугин признал, что в Петербурге недостаёт 45 % участковых. Он также рассказал, что использует сэкономленные из-за нехватки кадров средства для премий сотрудникам. Подробнее – в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру