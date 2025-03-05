В Петербурге завершили расследование дела о казино на проспекте Просвещения

Петербургские следователи завершили расследование уголовного дела, связанного с организацией незаконной игорной деятельности (ч. 1 ст.171.2 УК РФ) на проспекте Просвещения в отношении местной жительницы, об этом 5 марта сообщили в пресс-службе ГСУ СУ РФ по Петербургу.

По версии следствия, обвиняемая арендовала помещение в доме на проспекте Просвещения, где установила игровое оборудование и обеспечивала доступ людей к играм. С 1 января по 19 февраля 2025 года она занималась организацией азартных игр, принимала ставки и деньги от клиентов, а также вела учет денежных средств. За это время она получила более 20 тысяч рублей.

После всех собранных доказательств о причастности петербурженки уголовное дело было передано в суд с утвержденным обвинительным заключением для дальнейшего рассмотрения по существу.

Напомним, что в начале февраля петербургские правоохранители "накрыли" подпольное казино на Лахтинской улице. Во время рейда они изъяли восемь игровых автоматов и 15 компьютеров.

Фото: ЗАКС.Ру