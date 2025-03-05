Главврач Городской больницы №20 Татьяна Суровцева объявлена в розыск

В срдеу, 5 марта, Татьяна Суровцева, занимавшая должность главврача Городской 20-й больницы, была объявлена в розыск, об этом пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на базу розыска МВД.

Как пишет издание, её данные и фото появились в на сайте базы розыска МВД с пометкой "разыскивается по статье УК". На сайте Московского районного суда Петербурга имеется информация о вынесенном в декабре 2024 года решении об аресте полной тезки экс-главврача Татьяны Суровцевой, проходящей по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суровцева руководит Городской больницей №20 с 2005 года. В последние десять лет она также была сопредседателем Общероссийского народного фронта, где курировала вопросы здравоохранения и социальной политики.

Ранее её подчиненные стали фигурантами дела о "мертвых душах". Следствие считает, что они трудоустроили в больницу родственников и знакомых, которые в реальности не работали в учреждении. Они занимали должности водителей, уборщиков, регистраторов и операторов ЭВМ. За три года их фиктивная деятельность принесла не менее 82 млн рублей дохода. МВД заявило, что общая сумма ущерба составила более 880 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру