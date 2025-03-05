Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для иноагентов

В первом чтении Государственная дума одобрила законопроект, вводящий штрафы для иноагентов за несоблюдение требований Минюста РФ, об этом 5 марта пишет ТАСС.

Документ был внесен в январе группой депутатов, возглавляемой Василием Пискаревым. Законопроект предлагает дополнить КоАП РФ.

За невыполнение требований должностных лиц, контролирующих деятельность иноагентов, гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей, должностным лицам – до 300 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 500 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект увеличивает максимальный штраф за нарушение правил маркировки материалов иноагентов с 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Также предлагается заочно привлекать иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка их деятельности.

Напомним, что в Минюсте рассказали, что на данный момент большинство иностранных агентов все-таки проживают в России. Однако около 40% иноагентов находятся за границей. Сейчас в реестр входит 945 лиц.

Фото: ЗАКС.Ру