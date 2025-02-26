Минюст: около 40% иноагентов проживают не в России

По информации Минюста, около 40% иностранных агентов живут за границей, сообщил "Коммерсантъ" 26 февраля. Такие данные привела директор департамента законодательства и правоприменения в сфере НКО Минюста Светлана Кузнецова на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

На заседании комитета обсуждался законопроект о возможности привлекать к ответственности иноагентов, если они нарушили закон за пределами страны. Документ был внесен в Госдуму 31 января. По мнению Кузнецовой, изменения в закон необходимы, так как на данный момент государство не имеет возможность привлечь к ответственности около 40% внесенных в реестр.

"В случае принятия законопроекта эта возможность у нас будет. Мы поддерживаем введение возможности проведения административного расследования", - прокомментировала законопроект Кузнецова.

Всего в реестр входит 945 лиц, признанных Минюстом иностранными агентами. Среди них 540 граждан, 42 НКО, 36 российских юрлиц, 22 объединения и 57 иных. В середине февраля 2024 года была изменена форма реестра. Теперь каждая запись оформлена в виде отдельной карточки с названием организации или ФИО лица, его правовом статусе, основании для включения в список и связанных с ним доменных именах. Также была упрощена система поиска и фильтрации в реестре и возможность выгрузки актуальной версии в табличном формате.

Фото: ЗАКС.Ру