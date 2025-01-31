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Новости 19:21

В Госдуму внесли законопроекты о запрете иноагентам "коверкать" маркировку и учить

фото ЗакС политика В Госдуму внесли законопроекты о запрете иноагентам "коверкать" маркировку и учить

Два пакета законопроектов, ужесточающих законодательство в отношении иностранных агентов, были внесены в Госдуму. Карточки законопроектов появились на официальном сайте нижней палаты парламента 31 января, сообщает РБК

В рамках первой инициативы предлагается введение штрафов за невыполнение законных требований должностного лица органа, осуществляющего контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах. Таким органом в России является Минюст. Согласно проекту, размер штрафов составит от 30 до 50 тысяч для граждан, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч для юрлиц.

Также предлагается ужесточить ответственность за отсутствие маркировки иноагента (ч. 4 и ч. 5 ст. 19.34). Действие этих частей статьи КоАП предлагается расширить на случаи, когда маркировка иноагента не соответствует утвержденной форме. 

Один из авторов законопроекта и депутат Госдумы Василий Пискарев ранее заявлял, что некоторые иноагенты маркируют свои материалы "в искаженном виде, например, приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ерническом стиле или даже рекламируют близкие им ресурсы".

Помимо этого, законопроект предусматривает возможность заочного привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка их деятельности.

В рамках второй инициативы вносятся изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". Согласно проекту, иноагентам предлагается полностью запретить осуществление образовательной и просветительской деятельности вне зависимости от возраста лиц, в отношении которых она осуществляется. Ранее такой запрет распространялся лишь на обучение детей. Также прописывается возможность отбирать лицензию у образовательной организации в случае признания ее иноагентом.

В законе "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" предлагается добавить запрет на получение иностранными агентам не только государственной, но муниципальной финансовой помощи.

Напомним, что о возможном ужесточении законодательства об иностранных агентах, заявляла 13 января спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

фото ЗАКС.Ру


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