Путин призвал срочно решать проблему интернет-мошенничества в России

Президент России Владимир Путин заявил, что интернет-мошенничество в стране приобрело недопустимые масштабы, нанося ущерб как гражданам, так и государству, об этом 5 марта сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе совещания с членами правительства и правоохранительными органами были обсуждены конкретные шаги, которые нужно предпринять. Президент акцентировал внимание на важности быстрого действия, без так называемого периода охлаждения.

"Ущерб для граждан, а значит и для государства, со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры, очень большие", – отметил Путин.

Он также отметил, что необходимо приступить к проработке вопросов с депутатами Госдумы. Путин подчеркнул, что следует проводить постоянный анализ правоприменительной практики и вносить необходимые коррективы по ходу реализации решений.

Напомним, что глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о большом спросе на самозапреты на кредиты. По ее словам, большой спрос может быть обусловлен тем, что россияне боятся стать жертвами мошенников.

Фото: сайт Кремля