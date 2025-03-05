Штраф для Семена Слепакова* за отсутствие маркировки иноагента оставили в силе

Московский городской суд оставил в силе штраф в размере 30 тысяч рублей для комика и музыканта Семена Слепакова* за нарушение требований закона об иноагентах (ст.19.34 КоАП РФ), об этом 5 марта пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Ранее Таганский районный суд Москвы назначил Слепакову* административное наказание за отсутствие обязательной маркировки иноагента в его Telegram-канале. Артист обжаловал это решение, однако городской суд на его сторону не встал.

Минюст РФ внес Слепакова* в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Ведомство посчитало, что он получал поддержку из-за рубежа, критиковал СВО и формировал негативное отношение к военной и государственной службе.

Напомним, что в сентябре 2024 года Семен Слепаков* оспаривал свой статус иностранного агента в Верховном суде России. Суд оставил решение Минюста без изменений.

*Минюст внес Семена Слепакова в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру