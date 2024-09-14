Комик Слепаков* оспорил свой статус иностранного агента

Российский комик Семен Слепаков* оспорил в Верховном суде России свой статус иностранного агента, об этом 14 сентября пишет "Деловой Петербурга" со ссылкой на карточку суда.

Жалоба поступила еще во вторник, 10 сентября. Пока дата рассмотрения не назначена.

В январе 2023 года Фонд защиты национального исторического наследия попросил проверить песню Слепакова*. Ранее он активно выступал против СВО.

В этом же году его признали иностранным агентом. Минюст тогда указал на позицию Слепакова* против СВО.

*Минюст внес Семена Слепакова в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру