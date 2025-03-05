Минобороны требует документы, подтверждающие право на жильё в Гатчине

В Гатчинском округе Ленинградской области жители нескольких домов получили уведомления от Министерства обороны с требованием предоставить документы, подтверждающие законность проживания, об этом 5 марта пишет 47news со ссылкой на Росжилкомплекс Минобороны.

Как пишет издание, при этом, если документы предоставлены не будут, то жильцов будут выселять через суд. В Росжилкомплексе Минобороны уточнили, что проверка связана с контролем за использованием жилищного фонда, находящегося в оперативном управлении ведомства. Жильцам предложено предоставить ордер, договор соцнайма или найма специализированного жилья. Если документы утеряны, их можно получить в филиале Росжилкомплекса.

Уведомления были получены жильцами домов на улице Сандалова, Зверевой и в военном городке Пижма. В них указано, что на предоставление документов даётся пять дней, а в случае их отсутствия – две недели на освобождение жилья. В противном случае, выселение будет проведено через суд.

Напомним, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался соблюдением прав дольщиков в Колпино. Горожане утверждали, что ввод здания в ЖК "Новое Колпино" в эксплуатацию был запланирован на октябрь 2024 года, однако некоторые до сих пор не получили ключи от квартир.

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