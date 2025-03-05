Против актера Калюжного возбудили дело об уклонии от армии

В отношении актера Глеба Калюжного, известного по ролям в российских сериалах "Вампиры средней полосы" и "Трудные подростки", возбуждено уголовное дело, об этом 5 марта пишут "РИА Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

Как сообщает издание, молодого человека подозревают в уклонении от армии (ч.1 ст.328 УК РФ). Против 26-летнего актера возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Глеб Калюжный родился в 1998 году в Москве и стал известен благодаря ролям в таких проектах, как "Содержанки 3", "Трудные подростки" и "Водоворот".

Напомним, что суд в Москве вынес приговор основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину* по делу о распространении фейков про армию (п."д" ч.2 ст.207.3 УК РФ). Его приговорили заочно к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

*Минюст внес Владимира Осечкина в реестр иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру