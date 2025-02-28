Суд в Москве заочно приговорил основателя Gulagu.net к 8 годам колонии

Мещанский районный суд Москвы заочно вынес приговор основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину*, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы 28 февраля. Его признали виновным в распространении фейков про армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Суд приговорил Осечкина* к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Срок наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания. Сам правозащитник с 2015 года проживает во Франции.

Уголовное дело о фейках об армии было заведено в октябре 2022 года. По версии правоохранителей, Осечкин* мог распространить материалы, содержащие заведомо недостоверные сведения о российской армии, в марте 2022 года в YouTube-канале.

Это не первое уголовное дело, фигурантом которого стал правозащитник. Ему также вменяют публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В 2020 году Осечкин* был заочно арестован по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В рамках этого дела в 2015 году у него проходил обыск, после которого он покинул страну.

*Минюст внес Владимира Осечкина в единый реестр иноагентов

фото: ЗАКС.Ру