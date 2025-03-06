Правоохранители возбудили уголовное дело из-за отдыха у Вечного огня в Колпино

В Колпинском районе Петербурга возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ст.244 УК РФ) из-за отдыха у Вечного огня, об этом 6 марта пишет "Фонтанка.ру".

В полицию 4 марта обратилась местная жительница с жалобой на двух мужчин, решивших устроить отдых у Вечного огня в сквере Героев-Ижорцев. Она заявила, что накануне утром заметила двоих неизвестных, лежавших у мемориала. Женщина сочла их поведение осквернением памяти погибших.

Правоохранители признали доводы заявительницы обоснованными и завели дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Теперь мужчин разыскивают.

Напомним, что летом 2024 года петербургские правоохранители возбудили уголовное дело из-за поджога могилы участника СВО на Смоленском кладбище. О случившемся полиции тогда сообщила мать генерал-майора.

Фото: ЗАКС.Ру