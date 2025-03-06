В ЛДПР предложили объявить амнистию к 80-летию Победы

Депутаты ЛДПР внесли в Государственную думу проект амнистии, приуроченной к 80-летию Победы, документ был опубликован 6 марта в думской электронной базе.

Согласно проекту, от наказания могут освободить осужденных впервые за преступления небольшой и средней тяжести. Также амнистия распространяется на ветеранов боевых действий, награжденных государственными наградами СССР или России, несовершеннолетних, беременных женщин, женщин с детьми-инвалидами, одиноких мужчин с несовершеннолетними детьми, мужчин старше 65 лет, женщин старше 60 лет, инвалидов I и II групп, а также лиц с онкологическими заболеваниями на поздних стадиях.

Как отметил один из авторов инициативы Ярослав Нилов, партия регулярно вносит подобные проекты, считая их актом гуманности. Рассмотрение инициативы ожидается в ближайшее время.

Напомним, что также проект постановления об объявлении амнистии в честь с 80-летием Победы был внесен в Государственную думу депутатами от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым.

Фото: ЗАКС.Ру