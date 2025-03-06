Лазурный автобус сбил пенсионерку на пересечении Шуваловского и Оптиков

В Приморском районе Петербурга произошла авария с участием 80-летней женщины и лазурного автобуса, об этом 6 марта пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и области.

ДТП случилось на пересечении Шуваловского проспекта и улицы Оптиков около восьми утра в четверг, 6 марта. По предварительной информации, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. Когда она почти дошла до тротуара, на нее наехал автобус № 154А, который тоже ехал на разрешающий сигнал.

По данным правоохранителей, пенсионерка была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Уточняется, что автобус обслуживает ООО "Третий парк". Сейчас полиция устанавливает подробности случившегося.

Напомним, что в конце февраля лазурный автобус попал в ДТП с участием нескольких автобусов и легковых автомобилей. После столкновения транспорт наехал на остановку на Ленинском проспекте. В результате аварии погибла 77-летняя женщина.

Фото: ЗАКС.Ру