Депутат Говырин попросил Роспотребнадзор проверить продажу кукол с гробами

Депутат Государственной думы Алексей Говырин ("Единая Россия") обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить законность продажи детских кукол Monster High, которые комплектуются с игрушечными гробами, об этом 6 марта пишут "РИА Новости" со ссылкой на документ.

По словам депутата, жалобы на этот товар поступили через социальные сети. В своём обращении он подчеркнул, что на упаковке кукол указано, что они предназначены для детей старше 4 лет.

Говырин попросил Роспотребнадзор провести проверку безопасности этих игрушек, так как они могут повлиять на психическое здоровье детей, вызывая у них чувство страха или агрессии. Депутат предложил провести экспертизу и оценить возможные риски от таких товаров.

Напомним, в декабре депутат Государственной думы Яна Лантратова (СРЗП) предложила проверять игрушки на "деструктив". Речь идет о проверке их на соответствие законодательству с точки зрения состава, из которых игрушки делаются, и с точки зрения идеологической составляющей.

Фото: ЗАКС.Ру