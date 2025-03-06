В Петербурге и Ленобласти 7, 8 и 9 марта проведут рейд "Нетрезвый водитель"

Сотрудники Госавтоинспекции 7, 8 и 9 марта в Петербурге и Ленинградской области проведут рейд "Нетрезвый водитель", об этом 6 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Цель подобных проверочных мероприятий – выявить водителей, находящихся в состоянии опьянения. Также в ГАИ напомнили, что за управление транспортным средством в нетрезвом виде или передача управления такому водителю карается штрафом в 45 тысяч рублей и лишением прав на срок от полутора до двух лет.

В случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность. Госавтоинспекция призывает водителей быть ответственными и не садиться за руль в нетрезвом виде.

Напомним, что с 14 по 18 февраля сотрудники ГАИ также проводили рейд по выявлению нетрезвых водителей. Тогда по его итогам задержали более 100 водителей. В 12 случаях были возбуждены уголовные дела о повторном вождении в нетрезвом виде.

Фото: ЗАКС.Ру