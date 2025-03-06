Новое здание ЗАГСа в Петербурге построят за полмиллиарда рублей

В Петербурге будет построено новое двухэтажное здание для размещения отдела записи актов гражданского состояния Московского района, об этом 5 марта информация появилась на сайте госзакупок.

Объект появится на Московском шоссе. Общая стоимость строительства составит более 518 млн рублей..

Согласно проектной документации, здание будет иметь подвальный этаж с техническими помещениями, архивом и гардеробом.

На первом этаже разместятся административные помещения, фуршетный зал, вестибюль для гостей с парадной лестницей и гардеробом, а также помещение охраны.

Второй этаж будет отведен под залы для торжественной регистрации браков и регистрации рождения, зимний сад, гостиные и комнаты для жениха и невесты, а также служебные помещения.

Часть средств, около 179,8 млн рублей, будут направлены на внутренние отделочные работы. Еще порядка 68,6 млн рублей планируется потратить на электроснабжение и электроосвещение, включая архитектурную подсветку здания.

Фото: ЗАКС.Ру