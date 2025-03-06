У сайтов МВД произошел сбой в работе

Утром в четверг, 6 марта, пользователи столкнулись с трудностями при попытке доступа к онлайн-сервисам Министерства внутренних дел РФ, об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем telegram-канале.

Во время проведения технических работ на серверной площадке, обеспечивающей работу ведомственных интернет-ресурсов, временно перестали открываться сайты как федерального ведомства, так и региональных главков.

ТАСС пишет, что сайт МВД был недоступен как с мобильных устройств, так и с компьютеров, при этом при попытке зайти на страницу появлялось сообщение: "Не удается получить доступ к сайту". Проблемы наблюдались и с доступом, например, к ресурсу Госавтоинспекции.

Напомним, что в октябре 2024 года сбой произошел в работе системы ГАС "Правосудие". Тогда из-за сбоя перестали открываться ресурсы в домене sudrf.ru, официальные сайты судов, их почтовые ящики и сервис "Электронное правосудие".

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