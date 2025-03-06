На Ланькова, Иванову и Соловьева составили протоколы по статье о нежелательных организациях

Савеловский районный суд Москвы получил материалы административных дел в отношении историка-корееведа Андрея Ланькова, журналистки Financial Times Полины Ивановой и бывшего корреспондента "Коммерсанта" Владимира Соловьева, им вменяется участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ), об этом 6 марта пишет "Коммерсантъ".

В комментарии РБК Ланьков предположил, что дал кому-то не тому интервью, что стало возможной причиной для составления протокола. В ноябре 2023 года Ланьков беседовал с журналистом Юрием Дудем*, однако после этого дал еще много интервью различным YouTube-каналам. Владимир Соловьев заявил, что узнал о деле из новостей и пока не располагает подробностями.

Все трое ранее сотрудничали с Фондом Карнеги**. Организацию в июле 2024 года Генпрокуратура признала нежелательной.

*Минюст внес Юрия Дудя в список иностранных агентов

**Минюст объявил "Фонд Карнеги за Международный Мир" нежелательной организацией в РФ, "Фонд Карнеги" в реестре иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру