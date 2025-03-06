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Новости 14:51

МВД России опровергло разработку штрафов за превышение средней скорости

фото ЗакС политика МВД России опровергло разработку штрафов за превышение средней скорости

В МВД России заявили, что не рассматривают введение штрафов за превышение средней скорости движения на дорогах, об этом 6 марта сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем telegram-канале.

"Ранее я уже заявляла о принципиальном несогласии министерства с подобными штрафами. Сообщаю, что эта позиция остается неизменной", – сказала Ирина Волк.

Также она добавила, что понятие "средняя скорость" отсутствует в федеральных ПДД и КоАП, а потому штрафы за ее превышение не могут быть законными. Волк уточнила, что МВД может изменить свою позицию, если будет официально закреплен такой критерий.

Ранее правительство РФ отклонило законопроект, который предлагал ввести штрафы за превышение средней скорости. В кабмине указали, что такой подход противоречит нормам ПДД.

Фото: ЗАКС.Ру


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