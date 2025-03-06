Проект о штрафах за парковку на местах для инвалидов внесен в ЗакС

На рассмотрение Законодательного собрания поступил проект федеральной инициативы о передаче чиновникам Петербурга и Москвы права привлекать к административной ответственности водителей за нарушения при парковке на местах для инвалидов, следует из информации на сайте городского парламента. Инициатива исходит от постоянной комиссии ЗакСа по транспорту и транспортной инфраструктуре.

Проект вносит поправки в действующий Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас правом рассмотрения нарушений, связанных с парковкой на местах для инвалидов, наделена Госавтоинспекция. Документ предусматривает передачу этого права профильным органам исполнительной власти обеих столиц. Это расширяет уже имеющиеся у них полномочия: в настоящее время руководители госорганов в обоих городах вправе рассматривать дела о нарушениях при парковке без учета требований дорожных знаков или разметки.

Также документ предусматривает снижение уровня должностных лиц, принимающих решения о штрафах за парковку в нарушение требований разметки и знаков, а заодно и за парковку на местах для инвалидов. Предполагается, что этим смогут заниматься начальники структурных подразделений вместе с заместителями, а при фото- и видеофиксации нарушения — специалисты органов госвласти Москвы и Петербурга.

Внесенная в ЗакС инициатива была рассмотрена 10 февраля на заседании комиссии по транспорту. Как сообщал глава комиссии Алексей Цивилев, присутствовавшие на мероприятии представители ГАИ одобрили предложение, посчитав, что это позволит им сосредоточиться на безопасности дорожного движения.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру