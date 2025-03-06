Экс-сотруднику МЧС вынесли приговор по делу о мошенничестве с "пожертвованиями" на СВО

Сестрорецкий районный суд Петербурга вынес приговор Станиславу Петию, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщила 6 марта объединенная пресс-служба судов города. Его лишили звания и обязали выплатить 250 тысяч рублей штрафа.

По версии следствия, Петий, находящийся на должности старшего инспектора в отделе надзорной деятельности и профилактической работы управления по Курортному району ГУ МЧС РФ, во время внеплановой проверки в "Жилком СПБ" якобы обманул гендиректора компании. Он сообщил, что местное отделение ВДПО в Зеленогорске занимается сбором благотворительных пожертвований на нужды военных и добровольцев в зоне СВО. Руководитель "Жилкома", желая направить финансовую поддержку участникам спецоперации, перечислил 50 тысяч рублей со счета компании на счет отделения ВДПО. Петий, входивший в число должностных лиц, осуществляющих контроль над отделением ВДПО и имеющий доступ к указанному счету, мог использовать деньги в собственных целях.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, однако с учетом нахождения подсудимого под стражей, сумма была снижена до 250 тысяч. Петий находился в СИЗО с августа 2024 года. Его также лишили звания "капитан внутренней службы".

фото: ЗАКС.Ру