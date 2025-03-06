Смольный отсудил 249 млн рублей за нелегальную свалку

О поступлении в бюджет Петербурга 249 млн рублей в качестве возмещения ущерба за несанкционированную свалку сообщил 6 марта в своем Telegram-канале вице-губернатор города Алексей Корабельников. Смольный сможет использовать их для финансирования природоохранных мероприятий.

Ущерб был возмещен физическим лицом, которого суд привлек к ответственности за нанесение вреда окружающей среде. По словам Корабельникова, это рекордная сумма, выплаченная за такое правонарушение.

Комитет по природопользованию совместно с полицией Приморского района выявил и пресек работу несанкционированной свалки отходов в районе 3-й Конной Лахты еще в 2020 году. Тогда ведомства изъяли технику, а также начали административное расследование. Позже, в соответствии с площадью свалки и объемом отходов на ней, ущерб окружающей среде был оценен комитетом в 249,3 млн рублей.

К административной ответственности привлекли собственника земельного участка и лиц, размещающих отходы на его территории. Природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием возместить ущерб, а спустя два года разбирательств на земельный участок наложили обременение и обязали возместить высчитанную комитетом сумму. Собственники участка также ликвидировали свалку за собственный счет.

Напомним, в феврале ЗАКС.Ру взял интервью по вопросу несанкционированных свалок у первого заместителя председателя комитета по природопользованию Александра Кучаева. В нем Кучаев рассказал, как правительство пытается бороться с этим явлением, какие наказания за это предусмотрены, а также на что идут взысканные с нарушителей средства.

фото: Telegram-канал Алексея Корабельникова