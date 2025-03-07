Рябоконь предложил ввести меры поддержки убыточных отраслей

В 2024 году прибыль 45,9 тысячи организаций составила совместно 37,6 трлн рублей, сообщил 7 марта депутат Заксобрания Андрей Рябоконь со ссылкой на данные Росстата. По его словам, указанное значение на 1 % меньше, чем годом ранее. Парламентарий высказался в пользу введения мер поддержки убыточных отраслей.

В то же время 15,7 тысячи компаний завершили год с убытком. Его размер составил 7,2 трлн рублей, что на 37 % превышает показатели 2023 года, следует из сообщения депутата.

Доля компаний с прибылью снизилась до 74,5 % относительно 75,3 % в 2023 году. Наиболее прибыльным оказалось производство резиновых и пластмассовых изделий, где 89,1 % компаний оказались прибыльными. Хуже всего дела обстоят в такой отрасли, ка добыча угля: здесь доля убыточных организаций за год выросла до 53,3 %, что на 21,8 % превышает показатели 2023 года.

"Полагаю, необходимо рассмотреть меры поддержки для отраслей, где рост убытков в прошлом году был наиболее значительным", — написал Рябоконь в своем Telegram-канале.

Месяцем ранее Рябоконь сообщал о росте ипотечной задолженности в Петербурге до 1,2 трлн рублей при двукратном уменьшении объема выдачи новых кредитов за год. Просроченная задолженность выросла за год до 4,6 млрд рублей.

Фото: ЗАКС.Ру