До 1,2 трлн рублей выросла ипотечная задолженность в Петербурге

Ипотечная задолженность в Петербурге за год выросла на 100 млрд рублей и достигла 1,2 трлн рублей. Об этом 11 февраля сообщил депутат ЗакСа города Андрей Рябоконь в своем Telegram-канале со ссылкой на данные Центробанка. При этом объем выдачи новых кредитов сократился более чем в два раза: если в декабре 2023 года было выдано 8,4 тысячи кредитов на 44 млрд рублей, то в декабре 2024 года — всего 3,1 тысячи кредитов на 16,2 млрд рублей.

Просроченная задолженность за год также увеличилась на 41% — с 3,2 до 4,6 млрд рублей. В целом по стране рост составил 57%, достигнув 96,4 млрд рублей.

Доля задолженности Петербурга по стране составила 6,15%. Отметим, что в Москве ипотечная задолженность за год выросла с 2,4 трлн рублей до 2,7 трлн и составила 13,3% по стране.

Ранее Рябоконь предлагал ввести временный мораторий на изъятие единственного жилья у должников. Он также говорил о возможности повысить порог остаточного долга, при котором квартира может быть изъята, с 5% до 15% от ее стоимости.

фото: ЗАКС.Ру