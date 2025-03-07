Виртуальный "Подорожник" стал доступен для скачивания пассажирами

В Петербурге завершено тестирование виртуального проездного билета "Подорожник", сообщили 7 марта в комитете по транспорту. Теперь приложение стало доступно для скачивания всеми желающими.

Как отмечается, использование приложения позволит пассажирам "легко и быстро" оплачивать проездные билеты на дому. В будущем ожидается подключение к виртуальному "Подорожнику" льготных билетов.

"Виртуальный "Подорожник" — важный шаг в цифровизации транспорта. Он позволит упростить процесс оплаты для 5 млн пассажиров, ежедневно использующих петербургский транспорт", — заявил глава комтранса Валентин Енокаев.

Приложение позволит пользователям не только пополнять и покупать билеты онлайн, но также просматривать историю поездок и платежей, а также использовать Портал общественного транспорта для планирования поездок. В комитете рекомендовали участникам тестирования переустановить приложение для корректной работы.

В сентябре 2024 года в Смольном сообщали, что более пяти тысяч горожан поучаствовали в тестировании виртуального "Подорожника". О наборе новых добровольцев для тестирования комтранс объявлял в октябре 2024 года, тогда для этого требовалось 20 тысяч человек.

Фото: ЗАКС.Ру