В Госдуме предложили ограничить доступ к каршерингу пользователям моложе 21 года

Доступ к каршерингу следует ограничить для пользователям моложе 21 года, сообщила 7 марта "Парламентская газета" со ссылкой на обращение депутата Ярослава Нилова (ЛДПР) к министру транспорта Роману Старовойту. Также парламентарий предложил оборудовать все арендные автомобили алкозамками.

В беседе с изданием Нилов объяснил свою инициативу заботой о безопасности. "Мы сами видим из статистики ГИБДД: то поддельные аккаунты, то наплевательское отношение со стороны водителей, потому что машина же не своя, и ее можно не беречь, то ДТП, то парковка, где попало, когда вся улично-дорожная сесть забита арендными авто", — обрисовал ситуацию депутат.

Как сообщила "Парламентская газета" со ссылкой на данные МВД, уже в 2022 году каршеринг оказался более аварийным, чем такси. Если в сегменте такси доля ДТП по вине водителей составила 62,4 %, то в случае с каршерингом она составила 67,5 %. За период с января по сентябрь 2024 года в России была зарегистрирована 361 авария, произошедшая по вине водителей каршеринга. В этих ДТП погибли 24 человека.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге собираются запустить серийное производство алкозамков для автомобилей. Устройства будут блокировать зажигание каршерингового транспорта при улавливании паров спиртного от водителя.

Фото: ЗАКС.Ру