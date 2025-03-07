Петербургский Центр "Э" привез из Москвы подозреваемого в вандализме

Сотрудники петербургского центра по противодействию экстремизму отправились в Москву за подозреваемым в вандализме, сообщила "Фонтанка.ру" 7 марта. Сейчас мужчина доставлен в Петербург и процессуально задержан.

По версии следствия, задержанный оставил пацифистскую надпись на заборе недалеко от "Газпром Арены" ночью 24 февраля. За 12 дней до этого те же слова были замечены на Конюшенной площади. Делом занялись сотрудники Центра "Э". По их мнению, автором надписей может являться 38-летний житель Москвы.

У подозреваемого был проведен обыск в его московской квартире. Силовики обнаружили у москвича четыре телефона, баллончики с краской и акриловый маркер серого цвета в полиэтиленовом пакете. Сейчас мужчина задержан в Петербурге.

Это не первый житель Москвы, подозреваемый в вандализме в Петербурге. В конце февраля 23-летнюю уроженку столицы задержали из-за разрисованных щитов фотовыставки "Вместе к Победе". Против девушки возбудили уголовное дело о вандализме (ст. 214 УК РФ), сейчас она находится под стражей. Ей также выписали штраф за дискредитацию армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру