Беглов назвал Петербург "городом женщин"

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский встретились с известными петербурженками в преддверии Международного женского дня, сообщила 7 марта пресс-служба губернатора. В ходе неформальной встречи они обсудили вклад жительниц города в его развитие и назвал Петербург "городом женщин". По словам Беглова, именно женщины составляют большинство населения.

В мероприятии приняли участие представительницы блокадных организаций, общественных объединений, волонтеры, работающие в зоне СВО, деятельницы культуры и спорта, а также многодетные мамы, в том числе награжденные Орденом "Родительская слава".

Губернатор напомнил, что в истории Петербурга было множество великих женщин: учёных, поэтов, медиков, творческих деятелей, спортсменок. Отдельно Александр Беглов подчеркнул роль женщины как жены и матери. По его словам, они играют главную роль в сбережении семейных ценностей. Вспомнил губернатор и про вклад женщин в жизнь города во времена блокады.

"Они вынесли на себе главную тяжесть блокадного бремени, обороняли и сохраняли осажденный город. Сегодня Россия вновь ведёт борьбу за свою независимость. Невозможно переоценить роль жен, матерей и всех женщин, которые взяли на себя огромный пласт гуманитарной и благотворительной работы", - заявил губернатор.

Также Александр Беглов затронул роль женщины в политической жизни Петербурга. Он отметил, что петербурженки все чаще занимают руководящие посты: возглавляют комитеты, районные администрации, являются депутатами ЗакСа, а в руководстве города сейчас находятся две женщины вице-губернатора.

"Женский взгляд, умение слышать, чуткость и внимание к деталям делают управление Петербургом более эффективным", - заявил Беглов.

ЗАКС.Ру решил подсчитать число женщин в органах власти города. По подсчетам редакции:

2 женщины из 13 вице-губернаторов;

7 женщин-председателей в 36 комитетах;

2 женщины-главы администрации в 18 районах;

12 женщин-депутатов из 50 парламентариев в ЗакСе.

Роль женщин в политике также затрагивалась на мероприятии "Единой России", посвященном Международному женскому дню.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Смольного