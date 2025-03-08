Петербуржец украл флаг России у здания суда

Жителя Московского района подозревают в снятии российского флага возле здания по Новоизмайловскому проспекту дом 67 корпус 2 вечером 6 марта, сообщила 8 марта "Фонтанка.ру". Там располагаются судебные участки мировых судей.

Отсутствие флага заметил пристав. Он отследил момент хищения триколора по камерам видеонаблюдения. В итоге был задержан 43-летний мужчина, проживающий в соседнем доме.

По данным "Фонтанки.ру", пойманный мужчина оказался безработным, ранее у него уже была судимость по делу о хулиганстве. В отношении него был составлен административный протокол о мелком хищении.

В мае 2023 года двое молодых людей похитили флаг Петербурга вместе с флагштоком со здания Контрольно-счетной палаты по переулку Антоненко, 6А. В итоге нарушителей поймали, а в июле они встретились с главой КСП Константином Желудковым. Молодой человек и девушка принесли извинения за свой поступок и пообещали уважительно относиться к городскому имуществу и истории Петербурга и больше не нарушать общественный порядок.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру