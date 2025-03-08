Личные электросамокаты могут изымать при наличии долгов более 3 тысяч рублей

Судебные приставы могут изъять средства индивидуальной мобильности у граждан, чья задолженность превышает 3 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ 8 марта.

"Самокат или иные средства индивидуальной мобильности являются имуществом, поэтому судебный пристав-исполнитель вправе наложить на него арест, а также изъять арестованное имущество", - пояснили в ведомстве.

Основанием для изъятия электросамоката или любого другого СИМ могут стать долги по алиментам, штрафам, моральному вреду, а также по иным взысканиям имущественного характера в пользу физлиц, юрлиц и бюджетов РФ.

Напомним, что сезон электросамокатов начался в Петербурге 8 марта. Их можно будет арендовать у кикшеринговых сервисов при условии что температура превышает +1 градус и на улице нет осадков.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру