Минцифры Дагестана: Telegram в регионе заблокировали по запросу правоохранителей

Министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов cообщил, что мессенджер Telegram был заблокирован в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов, сообщило 8 марта ТАСС. Такое заявление министр сделал во время пресс-конференции 6 марта.

"Решение о блокировке Telegram в двух регионах СКФО — в Чечне и Дагестане — принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют", - пояснил блокировку мессенджера Гамзатов.

Он также порекомендовал пользоваться альтернативными мессенджерами. В частности, глава Минцифры региона призвал использовать социальную сеть "ВКонтакте", которую он назвал "хорошим аналогом".

Сбои в работе Telegram наблюдаются в регионах Северного Кавказа с 2024 года.

Гамзатов связывает блокировку мессенджера с якобы его использованием для подготовки беспорядков в аэропорту Махачкалы. Речь идет об инциденте, произошедшем в конце октября 2023 года. Тогда местные жители устроили массовые беспорядки в аэропорту города в связи с прибытием самолета из Тель-Авива на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Протестующие искали на борту граждан из Израиля.

Более чем 240 участникам беспорядков были назначены аресты и штрафы. В октябре 2024 года в суды поступили 28 уголовных дел в отношении 134 лиц, участвовавших в событиях в аэропорту Махачкалы.

Анастасия Луценко, фото: unsplash