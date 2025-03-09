Около 500 тысяч кв. м дорог планируют отремонтировать в Петербурге в 2025 году

Власти Петербурга намерены обновить более 500 тысяч кв. м городских дорог в ремонтный сезон 2025 года, сообщили в администрации Северной столицы. Там уточнили, что работы будут проводить в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В администрации уточнили, что запланирован ремонт дорог, которые ведут к социальным объектам, станциям метро и памятным местам в честь победы в Великой Отечественной войне. Самый протяженный участок ремонта запланирован на улице Бабушкина в Невском районе — 5,89 км.

Также власти намерены обновить часть Старо-Петергофского проспекта от набережной Фонтанки до набережной Обводного канала, участок проспекта Энергетиков от Уткина переулка до Большой Пороховской улицы и другие объекты.

Напомним, ранее в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга сообщили о планах по развитию сети велодорожек. К 2039 году их продолжительность должна вырасти до более чем 500 километров, заявили в ведомстве.

Фото: ЗАКС.Ру